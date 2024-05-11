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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yılda 7 bin yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti - İş-Yaşam Haberleri

        Yılda 7 bin yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'ye gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın, ilaç bedelleri, tıbbî cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri Sağlık Bakanlığınca karşılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:44
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        Yılda 7 bin yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti
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        Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:

        "MADDE 1- 17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 1- 17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        “MADDE 1- (1) Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlan ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbî cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığınca karşılanır.

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        (2) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

        (3) Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu madde kapsamındaki yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde gerekli desteği sağlar.”

        MADDE 2- Bu Karar 1/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

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