Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor. Toplamda 75 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 2.6 milyar TL olarak açıklandı. Yiğit Akü, T1-T2 bakiyesi ve katılım endeksine uygun olmayan bir şekilde borsada 'YIGIT' koduyla işlem görmeye başlayacak. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri hisse fiyatı, lot dağıtımı, fon kullanımı ve talep toplama tarihleri...