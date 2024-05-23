Hareket Proje Taşımacılığı için gong çaldı! Halka arzına kaç kişi katıldı?
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği için gong bugün yani 23 Mayıs 2024 Perşembe günü çaldı. Halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olan firma elde ettiği fonun büyük bir kısmını makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları için kullanacak. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları...
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Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. için gong çaldı! Bugün borsanın açılmasıyla işlem görmeye başlayacak firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı ve eşit dağıtım ile kişi başına 10 lot düştü. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları...
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HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.
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HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST'te işlem görme tarihi 23 Mayıs 2024 olarak açıklandı.
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HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
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HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ SONUÇLARI
Toplamda 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot düştü.
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HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları
Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi
Yüzde 20-25 İşletme sermayesi
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