Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. için gong çaldı! Bugün borsanın açılmasıyla işlem görmeye başlayacak firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı ve eşit dağıtım ile kişi başına 10 lot düştü. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları...