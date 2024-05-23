Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği için gong çaldı! Hareket Proje halka arz sonuçları, fon kullanımı, BIST kodu

        Hareket Proje Taşımacılığı için gong çaldı! Halka arzına kaç kişi katıldı?

        Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği için gong bugün yani 23 Mayıs 2024 Perşembe günü çaldı. Halka arz büyüklüğü 1.6 milyar TL olan firma elde ettiği fonun büyük bir kısmını makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları için kullanacak. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.05.2024 - 07:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. için gong çaldı! Bugün borsanın açılmasıyla işlem görmeye başlayacak firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı ve eşit dağıtım ile kişi başına 10 lot düştü. İşte, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz detayları...

        • 2

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

        • 3

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın BIST'te işlem görme tarihi 23 Mayıs 2024 olarak açıklandı.

        • 4

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firmanın 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep topladı.

        • 5

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ SONUÇLARI

          Toplamda 24 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 1.956.272 kişi katıldı. Kişi başına 700 TL değerinde 10 lot düştü.

        • 6

          HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 50- 60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

          Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 20-25 İşletme sermayesi

        MB Mayıs faiz kararı bugün açıklanıyor
        MB Mayıs faiz kararı bugün açıklanıyor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Boya fabrikasında kazan patladı: 3 yaralı
        Boya fabrikasında kazan patladı: 3 yaralı
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        Habertürk Anasayfa