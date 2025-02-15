İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Giriş: 15.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:40
Tekirdağ'da işçi taşıyan Raif A. yönetimindeki midibüs, Atatürk Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 24 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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