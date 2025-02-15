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        Haberler Gündem Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'na iptal davası açtı - Gündem Haberleri

        Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'na iptal davası açtı

        CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:12
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        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
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        CHP'li eski Hatay Belediye Başkan Lütfü Savaş'ın açtığı davada dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

        Savaş'ın vekili Avukat Onur Yusuf Üregen tarafından açılan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

        Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan (Demokrasi ve Birlik) Kurultayında çeşitli şaibeler ve irade fesadı hallerinin gerçekleştiği ve bundan kaynaklı olarak suç kapsamlı bulunan eylemler üzerine soruşturma başlatılıp yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10.02.2025 tarihli açıklaması ile müvekkil tarafından öğrenilmiştir.

        Müvekkilim söz konusu kurultayın delegesidir ve oy kullanmıştır o kurultayda da oyunu kullanmıştır.

        Müvekkilim partisinin mağdur olmaması için de böyle bir dava açmaya karar vermiştir.

        Müvekkilim Lütfü Savaş, Kurumları temsil edenler hatalar yapabilir ama kurumlar bu durumda korunmalıdır. Ve bu hatayı yapan kişilerden arındırılmalıdır. Partimiz de bu ülkenin kurucu partisi ve kurucu iradesini temsil etmektedir. Ve milyonlarca seçmenin ümididir. Ana muhalefet partisidir.

        Hiçbirimizin kişisel hataları nedeniyle bu ümidi yok etme hakkımız yoktur. Partimizin bu gibi durumlardan arındırılmasını sağlamak kurucu irade ve Mustafa Kemal Atatürk’e de bir borcumuzdur.

        Düşüncesinden hareketle , bu şaibelerin araştırılmasını ve varsa ilgili kişiler için gereğinin yapılmasını istemiştir. Bu bağlamında bu davayı Ankara 31 Asliye Hukuk mahkemesinde müvekkilim Lütfü Savaş adına açmış bulunmaktayız.

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        #Lütfü Savaş
        #CHP kurultay iptal davası
        #haberler
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