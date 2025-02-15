Şırnak'ta küçükbaş hayvanların 'üst geçidi kullanması' kameraya yansıdı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı. Çevre yolu okullar bölgesinde bulunan üst geçit, bu kez insanlara değil, koyunlara hizmet etti. Bir sürü koyun, çobanlarının rehberliğinde, güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst geçidi kullandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaş hayvanların üst geçitten geçişi görüntülendi.
Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpek Yolu'nda yayaların güvenliği için yapılan üst geçidi, bu kez küçükbaş hayvanlar kullandı.
ÇOBAN KOYUNLARI ÜST GEÇİDE YÖNLENDİRDİ
Hayvanlarını otlatmak isteyen bir çoban, yolun karşısına güvenle geçirmek istediği sürüyü üst geçide yönlendirdi.
GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU
Tarihi kara yolunu kullanan bir sürücü, üst geçitten geçen küçükbaş hayvanları görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.