Şırnak'ta küçükbaş hayvanların 'üst geçidi kullanması' kameraya yansıdı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaş hayvanların üst geçitten geçişi görüntülendi.

REKLAM advertisement1

Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpek Yolu'nda yayaların güvenliği için yapılan üst geçidi, bu kez küçükbaş hayvanlar kullandı.

ÇOBAN KOYUNLARI ÜST GEÇİDE YÖNLENDİRDİ

Hayvanlarını otlatmak isteyen bir çoban, yolun karşısına güvenle geçirmek istediği sürüyü üst geçide yönlendirdi.

GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU

REKLAM

Tarihi kara yolunu kullanan bir sürücü, üst geçitten geçen küçükbaş hayvanları görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.