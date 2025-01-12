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        Haberler Dünya Amerika Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 16'ya yükseldi | Dış Haberler

        Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 16'ya yükseldi

        ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 07:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 07:17
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        Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 16'ya yükseldi
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        Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

        Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

        Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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