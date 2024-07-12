Yeşil hidrojende iş birliği

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Yeşil Hidrojen Endüstri Ve Sanayi Bölgeleri İş İnsanları Derneği YESDER Başkanı Atakan Şakar ve dernek üyeleri H2DER Başkanı Yusuf Günay'ı ziyaret etti. H2DER ve YESDER'in yeşil OSB’lerde üretilecek yeşil hidrojenin kullanım alanı için birlikte yapacakları çalışmaların görüşüldüğü ziyarette H2DER ve YESDER’in ortak hedefinin iş birlikleri ile birlikte Türkiye’nin ilk yeşil hidrojenli OSB’si için sanayicileri bir araya getirmek olduğu vurgulandı.

“HİDROJEN ÇAĞININ HIZINA UYMALIYIZ”

H2DER Başkanı Yusuf Günay, her açıdan güç birliğinin ülke geleceğine fayda üretmek önceliğine vurgu yaparak “Dünya müthiş bir kararlılıkla ilerliyor. Avrupa Birliği, hidrojen eko sisteminde öncülük yapıyor. Üyesi bulunduğumuz “Hydrogen Europe” gibi yapılar ve uluslararası iş birliği hamlelerimizle, tüm gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Bilgi ve değerlendirmelerimizi üyelerimiz ve ilgili kamu yapıları ile paylaşıyoruz. YESDER, bu alandaki en değerli bileşenlerden, kullanım alanına dönük bir kimliğe sahip. Alıcı yani ‘off-taker’ sorununa, değerli bir çözüm öneriyorlar. Ortak çalışmalarımız, ülkemize fayda sağlayacaktır” dedi.

“HEDEF HİDROJENLİ OSB KURMAK” YESDER Başkanı Atakan Şakar, öncelikle Bilecik’te yeşil hidrojenli OSB kurma hedeflerinden söz ederek, “YESDER olarak tanım bakımından; enerjisini yeşil hidrojenden alan “0 karbonlu” OSB’ler kurma hedefi olan bir derneğiz. Bilecik’te, kamunun büyük ilgi ve desteği ile harekete geçiyoruz. Üretiminde enerji ihtiyacını yeşil hidrojen ile karşılayacak bir grup sanayiciyi bir araya getireceğiz. H2DER’in üretim zemini, bizim tüketim vizyonumuz ile buluşabilir. Bilecik, değerli bir hidrojen yatırım bölgesine dönüşebilir. Gerek Enerji Bakanlığı gerekse Sanayi Bakanlığımızın bu vizyonu destekleyeceği inancımız yüksek. H2DER ve YESDER işbirliği ile Türkiye’de yeşil hidrojen eko sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası işbirliği zemini oluşturmaya yönelik faaliyetler de üreteceğiz” diye konuştu.