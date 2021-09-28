Yerli otomobili geliştirme çalışmalarına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), son dönemde ekibine kattığı isimler ile dikkat çekiyor.

Gemlik'te inşası devam eden tesisinde ilk elektrikli otomobilini 2022 sonunda bantlardan indirmeye hazırlanan firma, küresel elektrikli otomobil rekabetinde boy göstermeye hazırlanırken, kendi alanında öne çıkan ve yurtdışı tecrübesine sahip isimleri üst düzey yönetici pozisyonunda kendi saflarına katmayı sürdürüyor.

Bu stratejisi kapsamında, son olarak Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelerde yer alan, özellikle de Apple ve Samsung’un müşteri deneyimi çalışmalarını aktif olarak yürüterek bu markaların bulundukları yere gelmelerinde katkısı olan Thomas Junk'ı getiren TOGG, aslında kuruluşundan itibaren yurtdışından yöneticileri kendi bünyesine katıyor.

Öyle ki, 2018 yılında kurulan TOGG'un kaptan koltuğu aynı yılın Eylül ayında uzun yıllar Alman Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Gürcan Karakaş'a emanet edildi.

1990 yılından 2018'e kadar Bosch’ta farklı pozisyonlarda görev alan Karakaş, 2004’te Bosch Türkiye Genel Müdürü, 2007 yılında ise Bosch AG’de Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri’nde tüm dünya için satış ve pazarlama sorumlusu oldu.

2013-2018 yılları arasında Bosch’un Elektrikli Tahrik Sistemleri’nde İcra Kurulu Üyeliği, Satış ve Pazarlama İş Birimi sorumluluğunu üstlenen Karakaş, Bosch'ta Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinden TOGG'a CEO olarak geçiş yaptı.

FORD, PEUGEOT, VW VE MERCEDES'İN ARDINDAN TOGG'U TASARLIYOR

TOGG'un tasarımlarının başındaki isim de, dünyanın dev üreticilerinde uzun yıllar boyunca farklı modellerin tasarımına imza atan bir isim. Geçmişte, Volkswagen (VW) ve Mercedes'in baş tasarımcısı görevlerini üstlenen Murat Günak, Nisan 2021'den bu yana TOGG'un Tasarım Lideri pozisyonunda bulunuyor.

1957 İstanbul doğumlu Murat Günak Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra, yurt dışında, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde Claude Lobo ve Patrick Le Quément idaresi altında çalıştı, Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülüne layık görüldü.

Mezun olduktan sonra iki yıl Ford Almanya'da çalışan ve ardından 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yapan Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

Günak, 2003'te Volkswagen marka grubu tasarım ekibine katıldı ve 2004'te de Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev aldı.

Danışmanlık şirketi MGMO GmbH aracılığıyla Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Günak, Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı yeni bir elektrikli araç projesine de katılmıştı.

Günak, TOGG'un 2018 sonunda sergilediği C-SUV modelinin tasarımında da danışmanlık desteğinde bulunmuş, bu model sonradan iF Design Award'da ödüle layık görülmüştü. Murat Günak, aynı zamanda Mayıs ayında kurulan TOGG Europe’da kullanıcı deneyimi araştırmalarının da başında bulunuyor.

TOGG'DAN ÖNCE GM'DE YÖNETİCİYDİ

TOGG COO'su Sergio Rocha da, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında pek çok projenin yöneticiliğin ardından Kasım 2019’da TOGG’a katılmıştı.

TOGG’da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarında liderlik görevini üstlenen Rocha, 37 yıl boyunca General Motors'ta (GM) farklı pozisyonlarda çalıştı.

GM Güney Kore Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Rocha, Türkiye’ye gelmeden önce son olarak Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak görev yapıyordu.

RENAULT'TAN TRANSFER EDİLDİ

TOGG'un yurtdışından ithal ettiği bir diğer yönetici ise şirketin Chief Marketing Officer (CMO) görevinin emanet edildiği Talin Yıldız.

Renault'tan 1 Nisan 2020 tarihinde TOGG'a transfer edilen Yıldız, Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1998 yılında Valeo Dağıtım Türkiye’de İhracat ve İthalat Sorumlusu olarak başlayan ve daha sonra Michelin Türkiye’de Halkla İlişkiler Sorumluluğu görevini üstlenen Yıldız, Renault’taki kariyerine ise 2004 yılında Reklam Strateji Sorumlusu olarak başladı.

Yıldız, TOGG'daki görevinden önce, Fransız otomotiv üreticisinin hem Türkiye hem de Paris’teki merkez ofislerinde bugüne kadar bir çok farklı pozisyonunda yöneticilik yapmıştı.

'GÜÇLÜ ŞİRKET GÜÇLÜ EKİP İLE MÜMKÜN'

TOGG'un yurtdışından kendi saflarına kattığı isimlerin özgeçmişlerinin ardından, gelelim bu stratejinin hedefine.

Bilindiği üzere, elektrikli yerli otomobili geliştiren TOGG, Türkiye'nin yanı sıra küresel pazarlardaki farklı kullanıcı taleplerine cevap verebilecek otomobiller geliştirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek TOGG, Çin, Japonya ve Avrupa gibi dünyanın önemli pazarlarında da tasarımlarının tescil işlemlerini yakın bir geçmişte tamamlamıştı.

Tüm bunlar alt alta konulduğunda, yurtdışı stratejisini adeta şirketin odak noktası haline getiren TOGG'un, yöneticilerini de bu vizyon ile yurtdışından seçmesi olağan görülüyor.

Son olarak, 'Türkiye'nin Otomobili' projesinde üst yönetimin neden yurtdışı tecrübesi bulunan isimlere emanet edildiği sorusuna, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın değerlendirmeleri ile yanıt aramaya çalışalım; "Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalışıyoruz. Her geçen gün biraz daha büyüyen ekibimiz, deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş deneyimli mühendislerden oluşuyor. Başından beri alanında en iyi kişisel deneyime sahip çalışma arkadaşlarını bünyemize katıyoruz. Çünkü güçlü bir şirketin ancak güçlü bir ekiple mümkün olduğunu biliyoruz. Çalışanlarımızdan bir bölümünün son iş yeri yurt dışındaydı. Tersine beyin göçü anlamında da ciddi bir katkımız var."