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Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerli otomobilin tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO),C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Elektrikle çalışacak yerli otomobilin ilk etapta SUV karoseri ile 2022 yılının sonunda bantlardan ineceği belirtiliyor. Gemlik'te üretilecek otomobilin, ilerleyen yıllarda sedan, hatchback ve MPV gibi farklı gövde seçenekleri ile de üretileceği açıklanmıştı.