Yerli otomobil çalışmalarını yürüten Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, Amerika, Avrupa ve Asya kıtasında pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha’yı COO (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak bünyesine kattı.

Rocha'nın TOGG’da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarında liderlik edeceği bildirildi.

Rocha’nın TOGG ekibine katılmasıyla ilgili konuşan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, "Dünya çapında yetkinliği olan bir ekiple çalışılıyoruz. Her geçen gün biraz daha büyüyen ekibimiz deneyimleri 13-15 yıldan az olmayan, küresel çalışmalar yürütmüş, çok deneyimli mühendislerden oluşuyor. Başından beri alanında en iyi kişisel deneyime sahip çalışma arkadaşlarını bünyemize katıyoruz. Çünkü güçlü bir şirketin ancak güçlü bir ekiple mümkün olduğunu biliyoruz. Sergio Rocha’nın dünyanın çeşitli bölgelerinde pek çok projede edindiği tecrübeyi bünyemize taşıması bu anlamda çok önemli bir gelişmedir. Rocha TOGG’un belirlediği hedeflere ulaşmasında önemli katlılarda bulunacaktır” dedi.

GM'DE 37 YIL ÇALIŞTI

Ürün geliştirme, küresel ürün programları koordinasyonu ve genel işletme yönetimi de dahil olmak üzere, farklı kültürlerde geniş bir uluslararası otomotivi geçmişine sahip olan Sergio Rocha, Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Universidade Braz Cubas’ta Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

İş hayatına 5 yıl çalıştığı Volkswagen'de başlayan Rocha, ardından kariyerini 37 yıl boyunca sürdürdüğü General Motors'a katıldı. Burada GM Güney Kore Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yaptı.

Rocha Türkiye’ye gelmeden önce son olarak, 2018 ve 2019 yıllarında, Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak görev yapıyordu.