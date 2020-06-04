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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),üretim faaliyetlerini yürüteceği Gemlik fabrikası için Yatırım Teşvik Belgesi alındığını duyurdu.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık. ‬Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız '#YeniLigeYolculuk' hız kesmeden devam ediyor" ifadesi yer aldı.

TOGG, Gemlik fabrikası için önceki gün de ÇED Olumlu Raporu almıştı. Şirketin üretim tesisi faaliyete geçtiğinde yıllık üretim kapasitesi 175 bin adet olacak.

4 bin kişinin çalışacağı fabrikadaki bantlardan, yüzde yüz elektrikli 5 farklı model inecek.