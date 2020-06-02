HABERTURK.COM

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Yapılan açılamaya göre, yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek.

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrikanın tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacağı kaydedildi.

Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.