Trugo şarj cihazlarını kurmaya başladı

HABERTURK.COM

Togg'un şarj ağı markası TruGo, elektrikli araç şarj cihazlarının kurulumuna başladı. Yapılan açıklamaya göre, ilk cihazlar İstanbul-Ankara otoyolu güzergahında kuruldu.

İlk etapta 6 adet şarj cihazını kurulumu yapan TruGo, cihazların dördünün 180 kW, ikisinin de 300 kW üzeri güç sağlayacağını açıkladı.

TruGo'nun şarj cihazlarını tüm elektrikli otomobillerin kullanabileceği de verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamada, "Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk. Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek" denildi.

Türkiye’de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmayı hedefleyen Togg, TruGo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu Temmuz ayında şarj ağı işletmeci lisansını almıştı.

Şirket, 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı planlıyor.

25 DAKİKADA DOLDURUYOR

600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet verecek TruGo'nun şarj cihazları, ortalama bir bataryayı 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına çıkarabiliyor.

Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2000 soketle hizmet verecek olan TruGo'nun, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracağı kaydedildi.

TruGo’nun 180 kW gücündeki şarj cihazlarını, Togg kurucu ortaklarından Vestel TruGo'ya özel olarak Türkiye’de üretiyor.