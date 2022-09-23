Yerli otonun şarj cihazı ortaya çıktı

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Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, TruGo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları görücüye çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, TruGo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye’nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla araçlarını şarj edebilecek.

Türkiye’de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmayı hedefleyen Togg, TruGo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu Temmuz ayında şarj ağı işletmeci lisansını aldı.

Şirket, 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunmayı planlıyor.

600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) ile hizmet verecek TruGo'nun şarj cihazları, ortalama bir bataryayı 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına çıkarabiliyor.

Her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 2000 soketle hizmet verecek olan TruGo'nun, trafiğin yoğun olduğu noktalarda da istasyon sayısını artıracağı kaydedildi.

TruGo'nun trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtildi.