AA

Togg'un şarj ağı markası TruGo, ürettiği şarj cihazlarını test etmeye başladı.

TruGo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gemlik Kampüsü'müzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.

Togg'dan geçen ay yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan TruGo'nun, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtilmişti.

Türkiye’de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefiyle yola çıkan Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını Temmuz ayında almıştı.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada, "EPDK’dan şarj ağı işletmeci lisansımızı aldık. ‘Trugo’ markamızla 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunacağız. Homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023 yılı mart ayında ilk akıllı cihazımız C-SUV pazara çıkacak” demişti.