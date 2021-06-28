MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ (MESAN AŞ) tarafından geliştirilen Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi, Türkiye'nin ilk LIDAR (lazer) tabanlı hız ihlal tespit sistemi olarak Yerli Malı Belgesi'nden sonra TSE K 612 kriter uygunluk ve Ulusal Tip Onay belgelerini de aldı.
Hız ihlal tespit sistemlerinin, resmi olarak trafik hız tespit uygulamalarında kullanılabilmesi için detay kural ve kaideleri olan Ulusal Tip Onay Belgesi alınması zorunluluğu bulunuyor. Bu belgeyi alarak yasal olarak kullanabilir duruma gelen Medar MTS, yine bu belgenin alınması için gerekli şartların başında gelen TSE 612 K kriteri uygunluğunu da tescil etti.
Medar MTS, geliştirilmesi tamamlandıktan sonra trafik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son şeklini aldı. Trafik birimlerinden önemli sipariş gelen Medar MTS, ağustos ve ekim aylarında yapılacak teslimatlara hazırlanıyor.
MESAN AŞ Genel Müdürü Mustafa Ünlü, "Medar MTS ülkemizin ilk ve tek LIDAR tabanlı hız ihlal tespit sistemi olarak yerini aldı, TSE kriter uygunluğu, Yerli Malı ve Ulusal Tip Onay belgelerini de alarak tüm süreçlerini başarıyla tamamladı. Ülkemizdeki aktif ihtiyaçlar yanında, ürünümüz henüz yurt dışı pazarına tanıtılmamasına rağmen kısa sürede farklı ülkelerden önemli reaksiyonlar almaya devam ediyor, 2 farklı ülkede aktif proje görüşmelerini sürdürüyoruz. Özellikle uluslararası trafik fuarları ile önemli sayıda talep oluşacağından eminiz." ifadelerini kullandı.
Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor.
Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor.
Eski nesil doppler teknolojisi yerine LIDAR ile tespit teknolojisi, gece uygulama yapılabilmesi, ihlal anını video içinden bulmak yerine uygulama anında otomatik ihlal dosyasının oluşturulması, yalnızca hız değil aynı zamanda araç sınıflaması ve şerit tespitinin gerçekleştirilerek araç ve şerit bazlı hız limitleri belirlenebilmesi, itiraza sebebiyet veren düşük çözünürlüklü ihlal görüntüleri yerine yüksek çözünürlüklü plaka ve araç görsellerinin oluşturulması gibi olanaklar sağlıyor.
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