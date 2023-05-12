'Yenilenebilir enerji kaldıraç olacak'

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Enerji yapıları, elektrik üreticileri, sektör paydaşları ve akademisyenleri çatısı altında buluşturan Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay,''Türkiye’nin kurtuluşu yenilenebilir enerjidir'' dedi. Günay, H2DER'in yönetim kurulu toplantısında yenilenebilir enerji ve devamında yeşil hidrojen üretiminin, Türkiye ekonomisinin en önemli kaldıracı olacağını savundu.

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'nın (SKDM) 2026’da yürürlüğe gireceğini hatırlatan Günay ''Avrupa Birliği'ne ihraç ettiğimiz her ürün, üretim aşamasındaki karbon salımı ile vergilendirilecek. Önlem alınmaz, karbon salımı düşürülmezse, rekabet gücümüz kalmaz. Bunun en doğru yolu, üretimde yenilenebilir enerjiye dönüştür.'' dedi.

Seçim sonrası süreçte, enerjide en önemli başlığın yenilenebilir enerji olacağını kaydeden Günay ''Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de daha yüksek verimle daha ucuza hidrojen üretilebilir. Türkiye'nin temiz enerjideki yüksek potansiyeli yeşil hidrojen üretiminde maliyeti düşürebilir'' ifadesini kullandı.

Günay, seçim sonrasında, zaman kaybetmeden Hidrojen Piyasası Düzenleme Kurulu (HPDK) gibi bir yapı oluşturulmasını, sadece hidrojenden sorumlu bir bakan yardımcılığı ihdas edilmesini, özel Hidrojen Endüstri Bölgeleri oluşturulmasını önerdi. Marmara OSB'nin örnek oluşturabileceğini dile getiren Günay ''Balıkesir’in yanı sıra, Çanakkale, Konya, Karaman ve Mersin’de özel hidrojen endüstri bölgeleri ilan edilebilir'' dedi.

Şebeke bağlantısı olmayan rüzgar enerjisi santralleri kurularak yeşil hidrojen üretiminin özendirilip, desteklenebileceğine dikkat çeken Günay ''Türkiye'nin temiz enerjideki yüksek potansiyeli yeşil hidrojen üretiminde maliyeti düşürebilir. Başta Almanya olmak üzere, AB'nin hidrojen ihtiyaçları için en değerli tedarikçi olabiliriz'' diye konuştu.

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