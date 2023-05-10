Pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana dünya çapında 830 binin üzerinde satılan Volkswagen'in (VW) pick-up modeli Amarok, ikinci nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Amarok, Ford ve VW'nin 2019 yılında yaptıkları işbirliği kapsamında, Ford'un Ranger modeli ile aynı altyapıyı paylaşıyor.

2.0 litre 205 beygir dört silindirli çift turbo ve 3.0 litre 240 beygir V6 motor seçenekleriyle satışa sunulan yeni Amarok, 2 litrelik motor tercih edildiğinde 'Life', 'Style', 'Style Plus', 3 litrelik motor tercih edildiğinde ise 'PanAmericana' ve 'Aventura' donanımları ile alınabiliyor.

Yeni Amarok'un lansmana özel kampanyalı fiyatları ise 1 milyon 200 bin TL'den başlıyor.

'VERGİ SİSTEMİ PICK-UP MODELLER İÇİN AVANTAJLI'

Alman markanın yeni pick-up modeli hakkında konuşan Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, "Amarok, Türkiye pazarına sunulduğu 2011 yılından bu yana marka satış adetlerimize, marka pazar payına ve imajına büyük katkı sağlamış olan bir modelimiz. 10 yıllık dönemde 24 bine yakın satış adedine ulaştı ve halen en yüksek ikinci el değerine sahip modellerden biri olmayı sürdürüyor" dedi.

Aracın birçok ülkeden önce Türkiye'ye geldiğini kaydeden Senyücel, "Amarok VW'nin kendi evi Almanya'dan önce Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye pick-up pazarının potansiyeli yüksek. Çünkü Türkiye'deki vergi sistemi, pick-up modelleri SUV'lara göre daha cazip kılıyor" diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 2 bin 500-3 bin adet Amarok satmayı hedeflediklerini anlatan Senyücel, "Amarok ile pazar payı hedefimiz yüzde 20. Şuan pick-up pazarında geçmişe göre daha az model var. Bu yüzden şansımız yüksek" ifadelerini kullandı. Senyücel, Türkiye'nin yeni Amarok'un Avrupa'daki en çok satış adedine ulaştığı ülkelerden biri olacağını da söyledi.