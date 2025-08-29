Habertürk
        Yeni Türkü bomontiada'da

        Yapı Kredi bomontiada, "World Akustik" konser serisi kapsamında, 6 Eylül Cumartesi akşamı yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yeni Türkü'yü ağırlayacak

        Giriş: 29.08.2025 - 01:40 Güncelleme: 29.08.2025 - 01:40
        Yeni Türkü bomontiada'da
        Yapı Kredi bomontiada, “World Akustik” konser serisi kapsamında, Yeni Türkü’yü ağırlayacak. Saat 6 Eylül Cumartesi akşamı 21.00’de başlayacak konserde, "Bana Bir Masal Anlat Baba, Aşk Yeniden, Sezenler Olmuş ve Telli Telli" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, klasikleşmiş parçalarının yanı sıra yeni şarkılarıyla da World Akustik sahnesinde olacak.

        40 yılı aşkın süredir üretmeye devam eden, zaman içinde grup üyeleri değişse de günümüzde Derya Köroğlu öncülüğünde Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi ile müzik hayatına devam eden Yeni Türkü, repertuvarında hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği altyapısıyla birleştirerek Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyan ezgilere yer veriyor.

