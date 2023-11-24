ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta cumartesi günü birçok farklı kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 25-28 Kasım 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

ŞOK 25 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

PVC Masa Örtüsü - 69,95 TL

Minder - 59,95 TL

Yüz Havlusu Bordürlü - 69,95 TL

Hot Wheels Monster Trucks Arabalar - 219 TL

Hot Wheels Aktivite Seti - 89,95 TL

Prenses Bebek - 119 TL

Balerin Bebek - 129 TL

Oyun Çadırı - 239 TL