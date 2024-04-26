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        Haberler Gündem YENİ MÜFREDAT TASLAĞI | MEB son dakika paylaştı: Yeni müfredat nasıl olacak, içeriği ve maddeleri neler?

        Yeni müfredat taslağı açıklandı! Yeni müfredat nasıl olacak?

        Yeni müfredat taslağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. Tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Bu bağlamda gözler "Yeni müfredat nasıl olacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 yeni müfredat maddeleri ve içeriği hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:46
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        • 1

          Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı paylaşıldı. 25 Nisan'da konuşan Bakan Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını da söyledi. Peki, yeni müfredat nasıl olacak? İşte, yeni müfredat taslağı hakkında bilgiler...

        • 2

          YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PAYLAŞILDI!

          "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatın taslağı paylaşıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

          Müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hâle getirildi.

          Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

          YENİ MÜFREDAT TASLAĞI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          YENİ MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

          Bakan Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli şekilde uygulanacağını bildirdi.

          Kapsamlı bir revizyon olan yeni müfredatın eğitim ve öğretim kademelerinin tamamında ve tüm sınıf düzeylerine geçilmesi halinde farklı mağduriyetlerin ortaya çıkmasını istemediklerini ifade eden Tekin, "Hazırladığımız program, her kademenin birinci sınıfında uygulanacak. 4 sınıf düzeyi olan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni programımızı uygulamaya başlamış olacağız." açıklamasını yaptı.

        • 4

          Kademeli geçişin yapılacağı sınıflarla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bu yıl ders kitabı başvurusu kabul etmediğini bildiren Tekin, "Bu sınıfların kitaplarını doğrudan ilgili genel müdürlükler yazıyor. Yani bu eylül ayından itibaren başlattığımız bir sürecin doğal geldiği nokta." ifadesini kullandı.

        • 5

          SAATLERDE AZALMA OLMAYACAK!

          Aylık rutin öğretmenler odası buluşmalarında, müfredatı yetiştirebilmek için haftalık ders saatlerinin artırılması gerektiği yönünde görüşler aldığını belirten Tekin, "Bunları üst üste koyduğumuz zaman da ortalama 60-70 saat haftalık ders yükü olması gerekiyor. Şimdi bu mümkün olmadığına göre yapılması gereken şey belli. Biz bu anlamda müfredatımızı, programlarımızı ciddi bir seyreltme sürecine de tabi tuttuk. Tekrarlanan bilgilerin çıkartılması, aynı konuları 12 yıllık zorunlu eğitim içerisinde 3-4 defa veya daha fazla tekrarlamanın çok bir anlamı yok. İkincisi çocuklarımızın akademik yetkinliklerinin veya akademik pozisyonlarının üstünde almakta zorlanabilecekleri bilgileri çocuklarımızla paylaşmanın da bir anlamı yok. O da gereksiz bir hale geliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içerisine girdik." ifadelerini kullandı.

        • 6

          Yeni müfredatla haftalık ders saatlerinde azalma olmayacağını belirten Tekin, "Şimdilik sadece programlarımızı bilgi edinmeden çok edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecek şekilde revize etmeye odaklandık." dedi.

        • 7
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