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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Sağlık personeli alımı başvuru ne zaman, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacak! Sağlık personeli alımı başvuru tarihi ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri yakından takip edliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bini uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli personel alınacak. Bu kapsamda gözler "36 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:23
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        • 1

          Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bakanlığa 36 bin yeni sağlık personelinin alınacağını duyurdu. 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro-branş dağılımı araştırması sıklaştı. İşte, 36 bin sağlık personeli alımı başvuruları hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

          Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Ancak başvuru kılavuzunun mayıs ayı içinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

          Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

        • 5

          İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

        • 6

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak bu senenin başında yapılan alımlar için yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi;

          1.1.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunu’n 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

          1.2.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı

          uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

          1.3.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

          1.4.Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

        • 7

          1.5.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

          1.6.Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

          1.7.Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercihetmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

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