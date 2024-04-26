SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Ancak bu senenin başında yapılan alımlar için yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi;

1.1.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunu’n 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı

uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

1.3.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

1.4.Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.