Mercedes-Benz’in 9 kişilik modeli Vito Tourer, Türkiye’de satılmaya başlandı. İspanya’da üretilen Vito’nun üçüncü nesli 2014 yılının sonbaharında satışa sunulmuştu.
Yapılan açıklamaya göre, yeni dört silindirli turbo dizel motor ile satışa çıkan araçta Distronic ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları yer alıyor.
Yeni Vito Tourer hakkında konuşan Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "Vito ile de 1997 yılından bugüne kadar 37 bin 33 adedi aşkın araç satışı gerçekleştirdik ve her neslinde sunulan güvenlik donanımlarını arttırdık. Yeni Vito’da da bu geleneği sürdürerek güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısını 10 adetten 12 adede çıkarıyoruz" dedi.
Otomotiv pazarını da değerlendiren Tufan Akdeniz, “Mercedes Benz Otomotiv olarak Temmuz ayında 433 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken ilk 7 ayın sonunda 2 bin 500 adede ulaştık. Mart 2020’de başlayan pandemi süreci satışlarda düşüş yaşanmasına neden olurken, Haziran ayından itibaren ertelenen taleplerin alımlara dönerek yılsonu hedeflerinin tekrar yakalanacağını öngörüyoruz. Son dönemde normalleşme sürecine geçerken özellikle turizm sezonunun hareketlenmesinin de etkisi ile daha fazla adetlerde araç satışı öngörüyoruz" dedi.
Üç farklı güç versiyonu ile sunulan araç, giriş seviyesinde 136 beygir (100 kW) güç ve 330 Nm tork değerine sahip olarak geliyor.
Bir üst seviyede 163 beygir (120 kW) güç ve 380 Nm tork değerine sahip motor sunulurken, en üstte ise 190 beygir (140 kW) güç ve 440 Nm tork değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor.
Yapılan açıklamaya göre, yüzde 13 daha az yakıt tüketen 4 farklı motor seçeneğiyle satışa çıkan Vito Tourer’ın anahtar teslim liste fiyatları 325 bin 400 TL’den başlıyor.
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