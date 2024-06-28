Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak

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Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastikleri üreten Prometeon, artık kendi markalı ürünlerini tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

'Serie 02' isimli Prometeon markasını taşıyan ilk lastiklerin Avrupa tanıtımı Türkiye'de yapılacak.

Geçiş süreci tamamlanınca 1896 yılından bu yana devam eden Pirelli markalı ticari araç lastik üretimi ise sona erecek.

Prometeon yetkilileri ile Euro 2024'te Türkiye-Portekiz karşılaşmasında bir araya geldik. Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın resmi sponsoru olan şirket, Millileri taşıyan otobüslere de lastik tedarik ediyor.

Yeni lastikler ile ilgili bilgi veren Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, "Şirketimizin adını taşıyacak ilk lastiklerimizi İzmit'teki fabrikamızda üretiyoruz. Bu lastikler, ürün gamımızın en üst noktasında konumlanacak. Yeni lastiklerimizin lansmanını son çeyrekte gerçekleştireceğiz. Şirketimizin İtalya'daki genel merkezi, Avrupa lansmanının Türkiye'de yapılmasını istedi. Biz de şimdiden lansman hazırlıklarına başladık" dedi. REKLAM Şenocak, İzmit'te yılda 1.8 milyon adet lastik üretim kapasitesine sahip olduklarını da belirtti. Bu kapasitenin kullanım oranı ise yüzde 90'ın üzerinde olarak açıklanıyor. Prometeon'un İzmit'te ürettiği lastiklerin yarısından fazlası 85 ülkeye ihraç ediliyor. 2016’dan bu yana Türkiye'ye 185 milyon Euro yatırım yapan şirket, üretimde kapasite artışı elde ederken teknoloji ve Ar-Ge merkezi yatırımları da gerçekleştirdi. Böylece, İzmit'teki tesiste 2016'dan bu yana yaklaşık 1 milyon adetlik kapasite artışı elde edilmiş oldu.

'LASTİKLER KAPLAMA İLE 2 YIL DAHA KULLANILABİLİR' Ağır ticari araç lastiklerinde, binek araç lastiklerinin aksine yüzeyin kaplanması ile lastiklerin kullanım ömrü uzatılabiliyor. Bu sürecin 3 kez tekrarlanabildiğini aktaran Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, kaplama işleminin tüketicideki algısının düşük olduğunu vurgularken, sürdürülebilirliğe katkısının çok olduğunu söyledi. Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu ve Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak Şenocak, "Kaplama, yeni bir lastik satın almadan yüzde 40 daha ucuz bir çözüm. Türkiye'de lastik kaplama oranı yüzde 25'lerde, Asya'da bu oran yüzde 30'larda, Avrupa'da yüzde 40’larda ve Kuzey Amerika'da yüzde 50'lerde. Her yıl 280 bin ton lastik ekonomik ömrünü tamamlıyor, kaplama işlemi ile bu lastikler 2 yıl daha kullanılabilir. 1 uçak lastiği tam 6 kez kaplanabiliyor, bu iş doğru yapılırsa sektörde sürdürülebilirliğe katkısı büyük olur" dedi.

REKLAM 'DARALAN PAZARDA BÜYÜMEK İSTİYORUZ' Prometeon Türkiye, MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu da, dünya ve Türkiye lastik pazarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dünya ticari lastik pazarının 2022’de 44.8 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğunu kaydeden Uslu, 2030’da ise pazarın 68.5 milyar dolar büyüklüğe yükseleceğini söyledi. Uslu, "Geçen yıl küresel pazar yüzde 0.8 oranında büyüdü, 2024’te yüzde 2.3 büyüme bekleniyor, bunun büyük kısmı ise Asya'da gerçekleşecek" dedi. Türkiye ticari araç lastik pazarı ile ilgili tahminlerini de paylaşan Uslu, "2023’te Türkiye pazarı yüzde 16 büyümüştü. 2024’te ise iç pazarda yüzde 10 kadar daralma bekliyoruz. Biz bunu dengelenme olarak yorumluyoruz. 2023 yılını yüzde 25 pazar payı ile kapadık. 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde ise pazar payımızı artırdık. Bu yıl daralan pazarda pazar payımız artırmak istiyoruz" dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE Türkiye ağır ticari araç lastik pazarı 2.2 milyon adet ile Avrupa'nın açık ara en büyüğü konumunda. Avrupa'nın en büyük pazarı olan Almanya'da pazarın 1.2 milyon adet büyüklüğünde olması, Türkiye pazarının gücünü ortaya koyuyor. REKLAM Öte yandan, Promoeton MEA bölgesi, grubun küresel hacminin yüzde 25’ini oluştururken, Türkiye ise MEA bölgesi içinde yüzde 50 paya sahip. Prometeon’un ise 160 ülkede operasyonu bulunuyor. Yılda 1.4 milyar euro ciro yapan şirket, toplamda 4 fabrikada üretim yapıyor. Türkiye ve Mısır fabrikalarının yönetimi ise Gökçe Şenocak'ın liderliğini üstlendiği ekibe emanet edilmiş durumda.

2016'DA PİRELLİ'DEN AYRILDI Geçmişi yaklaşık 150 yılı bulan İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 2015 yılında Çinli kimya şirketi ChemChina'ya satılmasının ardından büyük bir dönüşüm geçirdi. Şirketin ticari araç lastik birimi önce 2016'da Pirelli Industrial adını aldı. 2017'de ise yeni bir marka olarak Prometeon doğdu. Yıllar içinde ortaklık yapısı değişen yeni şirketin, 2022'de ise tek sahibi Çin merkezli Aeolus oldu. Kamyon, otobüs, tarım ve iş makinesi lastikleri Prometeon, günümüzde Pirelli'nin de lisanslı ticari araç lastiklerinin üretiminin sorumluluğunu üstleniyor.

Pirelli için üretim yapmak hedefiyle 1960 yılında kurulan Türkiye’nin ilk lastik fabrikası ise, günümüzde Prometeon'un tesisi olarak üretim yapıyor. Dolayısı ile, aslında henüz 6 yıllık bir marka olan Prometeon, lastik üretimi konusunda ise dünyada yüzyılı aşkın, Türkiye'de ise 63 yıllık tecrübesi bulunan bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.