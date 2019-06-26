Özel olarak tasarlanmış yay ve amortisörleriyle spor süspansiyon sportif bir sürüş hissi sunarken ST-Line ön ızgara, mat siyah tasarım unsurları, sis farı çerçevesi gibi parlak süslemeler ve daha büyük bir tavan spoyleri sportif görünümü tamamlıyor. İç mekanda ise alt kenarı düz direksiyon , kırmızı dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, alaşım pedallar ve alüminyum detaya sahip vites topuzu sportif tasarımı destekliyor.