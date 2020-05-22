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Ford'un Avrupa'da en çok satan SUV modeli olan Kuga, üçüncü nesli ile Türkiye'ye geldi. 1.5 litre benzinli ile 1.5 litre dizel, 2.0 litre Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motor seçeneklerine sahip otomobilin, Türkiye'de ilk etapta 1.5 litrelik benzinli ve dizel motorlar ile satılacağı belirtildi.

Kuga'da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulacak olan Ford'un 1.5 litre EcoBlue dizel motoru 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor.

1.5 litre EcoBoost benzinli motor ise 120 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Üç silindirli motorda bulunan silindir kapatma özelliğinin yüksek güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini devre dışı bıraktığı belirtiliyor.

Verilen bilgiye göre, yeni Kuga'da ayrıca ilk kez seçilebilir sürüş modu teknolojisi sunuluyor. Sistem gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve çekiş kontrolü dışında otomatik modeller için vites değiştirme zamanlamasına müdahale ederek Kuga'nın sürüş karakterini uyarlıyor.

Normal, Spor ve Eko sürüş modları dışında sunulan 'Kaygan Zemin' sürüş modu sürücüye kar ve buz gibi daha az tutuş özelliğine sahip yüzeylerde daha fazla sürüş güvenliği sağlıyor. Derin Kar/Kum sürüş modu ise yumuşak ve gevşek zeminlerde aracın tutuşunu arttırmaya yardımcı oluyor.

BOYUTLARI ARTTI

Yerini aldığı modele göre 44 mm daha geniş, 89 mm daha uzun ve 20 mm daha fazla dingil mesafesine sahip üçüncü nesil Kuga'nın, 6 mm daha alçak olan tavan yüksekliğine karşın ön ve arka koltuk yolcularına daha fazla omuz mesafesi ve baş mesafesi sunduğu bilgisi paylaşılıyor.

Kızaklı arka koltuklar ileriye kaydırıldığında 67 litre ek bagaj hacmini kullanıma sunan aracın toplamda 650 litrelik bir bagaj hacmine ulaşabildiği de belirtiliyor.

'TALEBİ DEĞERLENDİRDİK'

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, "Müşterilerimizin bu talebini değerlendirerek biz de yeni Kuga'yı Türkiye'deki müşterilerimizle hızlıca buluşturmak üzere harekete geçtik. Şu an sınırlı sayıda olmak üzere ön satışa başlıyoruz. Yeni Kuga için alınan ön siparişler, Haziran sonu itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlanacak" dedi.

Yakında Kuga modelini dijital ortamda sunacaklarını kaydeden Yücetürk, "Müşterilerimiz, 'Ford Dijital Stüdyo' aracılığıyla seçili Ford modellerini bilgisayarından, telefonundan ya da tabletinden inceleyip, kendisine özel satış danışmanına istediği soruyu sorabiliyor. Bu hizmete erişmek için online randevu almaları yeterli" dedi.

İLK ETAPTA 2 MOTOR

Önümüzdeki dönemde Şarj Edilebilir (Plug-in) hibrit versiyonunun da Türkiye'de sunulması planlanan Yeni Ford Kuga'nın ilk etapta 1.5 litre EcoBoost benzinli manuel şanzımanlı versiyonu ve sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel versiyonlarının Türkiye'de satışa sunulacağı bildirildi.

Yeni Kuga'nın başlangıç fiyatı ise 269 bin 300 TL olarak açıklandı. Yeni Kuga'nın Style, Titanium, ST-Line donanım seviyeleri ve 11 renk seçeneğiyle satışa sunulacağı bilgisi de paylaşıldı.

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