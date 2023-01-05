Yeni Evim kampanyasında en yüksek faiz 0.99 olacak

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Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar açıklanmaya devam ediyor. MÜSİAD'ın genişletilmiş Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati "2 milyona kadar olan kullandırımlarda 0.69; 2 ila 4 milyon TL arasında olan kullandırımlar için 0.79 ve 4 milyon ila 5 milyon TL arasında olan kullandırımlar için 0.99 faiz/kar payı oranlarını uygulayacağız" dedi.

Çarşamba günü yapılan açıklamada orta gelirliye konut kampanyası çerçevesinde azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0.69’dan başlayan oranlarla uygulanacağı belirtilmişti.

Yapılan açıklamaya göre; programda asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Program çerçevesinde İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölge için finansman tutarı en çok 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için ise 2 milyon TL olacak. Kampanya 16 Ocak tarihi itibariyle başlayacak.