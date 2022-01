Hem akıllı hoparlör hem projeksiyon

Yeni eğlence cihazı Samsung The Freestyle tanıtıldı

HABERTURK.COM

Samsung’un Z ve Y kuşağı kullanıcıları hedefleyen, akıllı hoparlörü ve ortam aydınlatma cihazı özelliklerini taşınabilir tek bir cihazda bir araya getiren yeni ‘The Freestyle’ projeksiyon cihazını tanıttı. ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 etkinliğinde duyurulan The Freestyle, 830 gram ağırlığıyla, herhangi bir alanı ekrana dönüştürmeye imkan sağlıyor.

Geleneksel projeksiyon cihazlarının aksine, The Freestyle'ın çok amaçlı döner yapısı, 180 dereceye kadar dönüş sağlayarak, masa, yer, duvar tavan gibi yüzeylerde, ayrı bir ekran yüzeyi gerektirmeden yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

100 İNÇLİK GÖRÜNTÜ

Tam otomatik keystone ve otomatik seviyeleme özellikleriyle birlikte gelen The Freestyle’da cihazın ekranı, tüm açılara ve yüzeylere otomatik olarak uyum sağlıyor. Bunların yanında, ‘Otomatik Odaklama’ özelliği, The Freestyle'ın herhangi bir açıda ve yüzeyde 100 inç boyutuna kadar kristal berraklığına sahip görüntü vermesine imkan sunuyor. 360 ​​derecelik ses yayılımı olan The Freestyle’da ayrıca bozulma olmadan temiz ve daha derin bas sağlayan çift ‘Pasif Yayıcı’ da bulunuyor.

USB-PD ve 50W/20V veya üzeri çıkışları destekleyen harici pillerle uyumlu olan The Freestyle, geleneksel prizlerle, ek kablo bağlantısına gerek kalmadan standart bir E26 ışık soketine/adaptörüne bağlandığında çalışabiliyor.

HEM AYDINLATMA CİHAZI HEM DE AKILLI HOPARLÖR

The Freestyle, kullanılmadığı zamanlarda ortam modu ve yarı saydam lens kapağı sayesinde, ortamın atmosferini değiştirebilen bir aydınlatma cihazı olarak da kullanılabiliyor.

Cihaz, aynı zamanda, müziği analiz ederek, duvara, zemine ya da başka herhangi bir yüzeye yansıtılan görsel efektleri sesle eşleştirebilen akıllı bir hoparlör olarak da çalışabiliyor. The Freestyle, hem Android hem de iOS mobil cihazlarla uyumlu özelliklerinin yanı sıra, ekran yansıtma, casting özellikleri ve Samsung Akıllı TV'lerde bulunan Akıllı TV özelliklerini sunuyor.

FİYATI 900 DOLAR

Sektörün önde gelen OTT – “Over The Top” (izleyiciye internet üzerinden direkt olarak ulaşan medya hizmetlerine verilen ad) ortaklarının onayını alan The Freestyle, kullanıcıların cihazı ‘Eller Serbest’ modda kullandıkları esnada diledikleri sesli yardımcıyı seçmelerine olan veren, uzak alan ses denetimine sahip ilk taşınabilir projeksiyon cihazı olarak öne çıkıyor.

900 dolarlık fiyat etiketiyle ABD’de ön siparişe açılan The Freestyle’ın Türkiye pazarında ise 2022 Mart ayında satışa sunulması planlanıyor.