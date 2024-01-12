Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Yapılan zamlarda belirleyici olan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu araştırılıyor. Dul ve yetim aylığı, bilindiği gibi vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda yüzde 50 oranında yatırılmaktadır. İşte güncel 2024 dul ve yetim aylığı...
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Emekli ve memur maaş zamlarının açıklanmasıyla 2024 dul ve yetim aylığı araştırılıyor. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi farklı kalemlerdeki ödemeler zamların ardından yeniden belirlenecek. Peki, 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.
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2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Yeni dul ve yetim aylığı henüz belli olmadı. Bilindiği gibi, dul ve yetim aylıkları emekli zammına göre değişiyor.
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DUL VE YETİM MAAŞLARI HESAPLAMA FORMÜLÜ
Dul ve yetim maaşı ödemeleri de emekli maaşı baz alınarak hesaplandığından yeni dul ve yetim aylıkları duyurulacak.
Ancak 5 aylık enflasyona göre yüzde 33.64 oranında dul ve yetim maaşı hesaplamaları yapıldı. İşte o dul ve yetim maaşı hesaplamaları;
Yüzde 50 hisse oranına göre 2023 yılında Temmuz-Aralık aylarında 3.750 TL dul ve yetim maaşı alanlar yüzde 33.64 artış göstermesi durumunda maaşları 1.261 lira artacak ve 5011 lira olacak.
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Yüzde 50 hisse oranına göre 5.000 TL dul ve yetim maaşı alanlara yüzde 33.64 artış olması durumunda 1.682 lira zam yapılacak ve toplam dul ve yetim aylığı 6.682 liraya yükselecek.
Yüzde 25 hisse oranına göre 1.875 TL olarak ölüm aylığı olan çocukların aylıklarına yüzde 33.64 oranında zam yapılması durumunda ödeme 630 lira artacak ve 2.505 liraya yükselecek.
Yüzde 25 hisse oranına göre 2.500 TL ölüm aylığı alanlara yüzde 33.64 oranında zam yapılması durumunda maaşları 841 lira artacak ve 3.341 liraya yükselecek.