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B-SUV modeli C3 Aircross’u yenileyen Citroën, aracın ilk görüntülerini yayınladı.

Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, öncüsüne göre daha keskin hatları ile dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, C3 Aircross, hacthback sınıfındaki kardeşi C3 ile aynı 'Akıllı Otomobil Platformu’nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor.

Citroën'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını da gözler önüne seriyor.

ELEKTRİĞE GEÇİYOR

Markanın yeni logosunu taşıyan otomobil, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve omuz çizgisiyle SUV karakteri sergiliyor.

REKLAM Nesil değişimi ile birlikte boyutları da artan otomobilin uzunluğu 4,39 metreye ulaştı. Bu artış, otomobilin 7 kişilik oturma düzeni ile alınabilmesinin de önünü açtı. En başından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanan C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikliye geçişi kolaylaştıran bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. YAZ AYLARINDA SATIŞA SUNULACAK Yeni C3 Aircross'un yaz aylarında Avrupa’da pazara sunulması planlanıyor. Öte yandan, Avrupa’da B-SUV satışları 2020 yılından bu yana B-HB satışlarını geride bırakıyor. Rekabetin her geçen gün arttığı bu pazarda satışlar her yıl 2 milyon adedi aşıyor. İlk nesil C3 Aircross Citroën bu pazar segmentine 2008 yılında Citroën C3 Picasso ile girmişti. 2017 yılında ise C3 Aircross ortaya çıktı.