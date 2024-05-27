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Fransız otomobil üreticisi Citroën, b-segment modeli C3'ü yeniledi. Yeni modelin Avrupa lansmanı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti.

Stellantis'in 'Akıllı Otomobil Platformu'nun üzerinde geliştirilen dördüncü nesil C3, yüzde yüz elektrikli ve hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneği ile satışa sunulacak.

Citroën'in yeni modeli Türkiye'ye ise Eylül ayında gelecek. İlk etapta elektrikli versiyonu ile Türkiye yollarına çıkacak yeni C3, önümüzdeki yılın ilk aylarında hibrit versiyonuyla da satışa sunulacak.

Nesil değişimi birlikte birçok yeniliğe kavuşan C3'ün detaylarına geçmeden önce, Viyana'daki etkinlikte konuşma fırsatı bulduğumuz Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım'ın açıklamalarına bakmakta fayda var. REKLAM 'BUGÜN GELSE FİYATI 1 MİLYON TL OLURDU' Yeni Citroën C3’ün markanın amiral gemilerinden biri olduğunu söyleyen Alkım, "Yeni ë-C3, elektrikli C4 ve elektrikli C4 X’ten sonra elektrikli araç ürün gamımızdaki 3’üncü model olacak. Yeni aracımızla birlikte elektrikli araçların toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise hedefimiz bu oranı yüzde 20’lere yükseltmek" dedi. Alkım, rekabetçi bir fiyat politikası izlediklerini de aktararak, "C3’ün lansmanını eylül ayında gerçekleştireceğiz. İlk etapta sadece elektrikli motoru piyasaya sunacağız. Eğer bugün şartlarında lanse etmiş olsaydık 1 milyon TL civarı bir fiyatla elektrikli modelimizi tüketicilerle buluşturabilirdik. Son 4 ayda yaklaşık 3 bin adet C3 satmak istiyoruz. 2025’te 2 motor seçeneği ile birlikte 11 bin adetlik bir satış hacmine ulaşmak istiyoruz" dedi. Otomobilin değişen tasarımına da değinen Alkım, "C3’ün sadece adı aynı kaldı, çünkü daha kaslandı, yerden yükseldi ve arka diz mesafesi arttı. Artık bize göre bu bir B-SUV açıkçası. Çünkü o segmentteki rakipleriyle baktığımız zaman boyutlar anlamında aynı değerleri sunabilediğini görüyoruz. Yeni C3'ü, yenilenen tasarımı ile birlikte Türkiye'de artık B-hatchback değil, B-segment SUV olarak satacağız" bilgisini paylaştı. 2024 öngörülerinden de bahseden Alkım, "İyimseriz ama tedbirliyiz. Pazarın koşullarına göre üretimi artırıp kısabiliyoruz. Bizim şu anda planlarımız pazarın yıl sonunda 1 milyon ile 1.1 milyon arasında bir yere oturması. İlk 4 aylık süre içinde 371 bin adetlik satış var ama özellikle ilk iki ay 1.9 milyonluk bir ritim vardı pazarda, yani geçen seneden çok güçlüydü. Nisan ayında bir düşüş gözlendi ama yine de 1 milyonun üzerinde bir ritim veriyor. Pazar geçen seneye göre bir miktar azalıyor ama biz satışlarımızı ve bunun paralelinde de pazar payımızı ona göre yükseltmek istiyoruz. Geçen sene 63 bin olarak gerçekleştirdiğimiz satış için bu sene hedefimiz 67 bin adet" dedi. YENİ TASARIMIN BAŞLANGIÇ MODELİ C3'ün yeniliklerine bakacak olursak, en başta otomobilin Selen Alkım'ın da ifade ettiği gibi, bir hatchbackten çok artık bir SUV gibi göründüğünü belirtelim. Bunda, otomobilin önceki modeldeki 135 mm’lik yerden yüksekliğin yeni versiyonda 163 mm'ye yükselmesi, toplam yüksekliğin 157 mm'ye çıkması ve dik tasarlanan ön kaputun etkisi bulunuyor.

Otomobilin uzunluğu da 19 mm artarken, genişliğinde de 6 mm artış meydana gelmiş durumda. Böylece, dördüncü nesil C3, 4.01 m uzunluğa ve 1.76 m genişliğe sahip. REKLAM Aracın tasarımında ise 2022'de görücüye çıkan Citroën Oli konseptinden izler görünüyor. Bu kapsamda, yeni far tasarımının artık Citroen'in imzası haline geldiğini söylemek lazım. Markanın Fransa'daki genel merkezinden gelerek Viyana'daki etkinliğe katılan Citroen yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, C3'ün Citroen'in yeni tasarım anlayışının ilk ürünü olduğunu, bu tasarım dilinin yeni modellere de taşınacağını öğrendik. ÜST SINIFTAN TEKNOLOJİ TRANSFERİ Yenilikçi bir kokpit mimarisi ile tasarlanan yeni C3, Peugeot modellerindeki gibi küçük direksiyon simidi, kokpitin üst kısmına konumlandırılan yatay gösterge tablosu, konsolu boydan boya saran kumaş kaplama gibi detaylar ile öncüsünden ayrılıyor. Öte yandan, ë-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmı ile ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroën Head-Up Display’i ilk kez kullanıyor.

Bu sayede, geleneksel Head-Up Display ve gösterge paneli örneğinde olduğu gibi, bilgilerin iki kere gösterilmesi önleniyor ve sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm önemli bilgiler, gözlerini yoldan ayırmadan sağlanıyor. Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. REKLAM Devam edecek olursak, Fransız markanın ilk kez c-SUV segmentindeki C5 Aircross modelinde kullanmaya başladığı 'Advanced Comfort' süspansiyon ve yeni 'Advanced Comfort' koltuklar, artık C3'te de kendine yer buluyor. Bu sayede öncüsünden daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunuluyor. 440 KM'YE KADAR MENZİL SUNUYOR Elektrikli versiyonu ë-C3 olarak adlandırılan otomobilde, 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya paketi görev yapıyor. Şehiriçi kullanımda 440 km, karma kullanımda ise 324 km’ye kadar menzil sunabilen bu versiyon, 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip. ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Yeni C3'teki hibrit sistem ise, 48V lityum-iyon batarya, 100 beygir gücündeki 3 silindirli benzinli motor ve 21 kW bir ë-Motor isimli elektromotorun entegre edildiği yeni elektrikli ë-DCS6 çift kavramalı şanzımandan oluşuyor. 'Hibrit 100' kodlu bu versiyon, 205 Nm (elektromotor 55 Nm) tork değeri sunuyor ve eşdeğer benzinli versiyona kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 10 oranında azaltıyor. İlk jenerasyonuyla 2002 yılından bu yana yollarda boy gösteren Citroën C3, 2002 yılından bu yana ulaştığı 5,6 milyon adedin üzerindeki satış performansıyla markanın Avrupa’daki satış hacminin yüzde 29’unu temsil ediyor.