        Yeni Chery Tiggo7 Türkiye'de satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Yeni Chery Tiggo7 Türkiye'de satışa sunuldu

        Çinli otomotiv üreticisi Chery, kompakt SUV modeli yeni Tiggo7'yi, Türkiye'de de satışa sundu. Yeni Tiggo7, Prestige donanım seviyesinde 4x2 ve yeni 4x4 versiyonlarıyla lansmana özel 2 milyon 199 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroom'lardaki yerini aldı. Tasarımı elden geçirilen modelde 145 HP gücündeki 1.6 litrelik turbo benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman görev yapıyor

        Giriş: 17.11.2025 - 10:53 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:53
        Chery Tiggo7'e 4x4 takviyesi
        Chery, Tiggo7 modelini yenileyerek Türkiye’de satışa sundu. Yeni Tiggo7, Prestige donanım seviyesindeki 4x2 ve yeni 4x4 versiyonlarıyla 2 milyon 199 bin TL’den başlayan fiyatlarla Chery showroom’lardaki yerini aldı.

        Yenilenen tasarım dili, akıllı teknolojiler ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan yeni nesil Tiggo7, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla Türkiye’de ilk kez yollara çıkıyor.

        Bu versiyonda 7 farklı sürüş modu sunuluyor (Standart, Eco, Spor, Kar, Çamur, Kum ve Off-Road). Çoklu araziye uyum sağlayan güç dağıtım sistemi, yol koşulları ve lastik tutuşuna göre ön ve arka tekerlekler arasındaki torku otomatik olarak ayarlıyor.

        Yapılan açıklamaya göre, yeni Tiggo7, Euro NCAP’ten beş yıldızlı güvenlik standartlarını karşılayan bir koruma sistemiyle geliştirildi. Tüm versiyonlarda 7 hava yastığı standart olarak sunulurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda 8 hava yastığı bulunuyor. Yeni eklenen diz hava yastığı, çarpışma durumunda sürücünün bacak yaralanmalarını önemli ölçüde azaltıyor.

        Otomobilin ön ve arka yüzü yenilenirken, kaputunun altında ise 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyon motor kullanılıyor.

        145 HP (108 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor. Otomobilin, 4x2 versiyonda 7 lt/100 km, 4x4 versiyonda ise 7,9lt/100 km benzin tükettiği açıklanıyor.

