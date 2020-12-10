HABERTURK.COM

Volkswagen'in hafif ticari aracı Caddy'nin beşinci neslinin Şubat'ta Türkiye yollarına çıkacağı belirtildi. Alman markanın yeni binek araç modellerinin üretildiği MQB platformunda üretilen ilk hafif ticari araç modeli Caddy'nin, bu sayede öncüsüne göre daha fazla binek araç özelliği sunduğu kaydedildi.

Yeni Caddy'de dijitalleştirilmiş ön konsol, donanım seviyesine bağlı olarak 6.5 inçten, 8.25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

Araçta nesil değişimi ile birlikte yeni arka süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltuklar ile anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Caddy Türkiye'de 2.0 litrelik dizel bir motorla satın alınabilecek. Araçtaki güç seçeneğinin 122 beygir güç ve 320 Nm tork sağladığı belirtildi.

Yeni Caddy'de yer verilen donanımlar arasında yeni sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Bu özelliker, eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Manevra Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Kör Nokta Uyarı olarak açıklanıyor.