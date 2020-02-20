20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Volkswagen'in 2003 yılından beri yollarda olan hafif ticari araç modeli Caddy yenilendi. Alman otomotiv yayın organı Auto Motor und Sport'un aracın resmi tanıtımdan önce ulaştığı fotoğraflara göre, yeni Caddy yerini aldığı modele göre daha iddialı bir tasarıma kavuşmuş durumda.
Hafif ticari aracın binek versiyonun paylaşıldığı fotoğraflarda, aracı ön yüzünde Volkswagen'in elektrikli model ailesi I.D.'yi andıran far ve tampon tasarımı dikkat çekiyor.
Caddy'nin dışındaki en büyük değişimin ise arka tarafta olduğu görülüyor. Aracın arka stop farları artık c sütunu boyunca yükselirken, Volkswagen logosunun da arka cama alındığı göze çarpıyor.
PLATFORMU BİNEK ARAÇTAN ALDI
Ayrıca, bagaj kapağı boyunca uzanan krom parça da Caddy'nin tasarımındaki yenilikleri oluşturuyor.
Volkswagen'in Arteon ile başlayan ve makyajlı Passat, yeni Golf gibi modelleri ile devam eden model ismini bagaj kapağının ortasına yerleştirme hamlesinin Caddy'de de devam ettiği görülüyor.
Caddy'nin Alman üreticinin binek modelleri ile bir diğer benzerliği ise platformu. Volkswagen'in 2012'den beri binek modellerinde kullandığı modüler platformu MQB'e yer verilen Caddy'de, bu sayede yeni Golf'teki yarı hibrit güç seçeneklerinin de kullanılabileceği belirtiliyor.
Alman hafif ticari modelin diğer detaylarının ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. Caddy'de tasarım değişikliklerinin, yeni Transporter'da da kendini göstereceği aktarılıyor.
Caddy bundan önce 2010 ve 2015 yıllarında bir takı yenilikler geçirmişti. Fakat bu yenilikler kapsamlı bir makyaj operasyonundan öteye geçememiş ve Caddy'yi beşinci nesil Golf ve ilk Touran modellerinden tasarım olarak ayrışmasına izin vermemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!