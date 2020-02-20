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Volkswagen'in 2003 yılından beri yollarda olan hafif ticari araç modeli Caddy yenilendi. Alman otomotiv yayın organı Auto Motor und Sport'un aracın resmi tanıtımdan önce ulaştığı fotoğraflara göre, yeni Caddy yerini aldığı modele göre daha iddialı bir tasarıma kavuşmuş durumda.

Hafif ticari aracın binek versiyonun paylaşıldığı fotoğraflarda, aracı ön yüzünde Volkswagen'in elektrikli model ailesi I.D.'yi andıran far ve tampon tasarımı dikkat çekiyor.

Caddy'nin dışındaki en büyük değişimin ise arka tarafta olduğu görülüyor. Aracın arka stop farları artık c sütunu boyunca yükselirken, Volkswagen logosunun da arka cama alındığı göze çarpıyor.

PLATFORMU BİNEK ARAÇTAN ALDI

Ayrıca, bagaj kapağı boyunca uzanan krom parça da Caddy'nin tasarımındaki yenilikleri oluşturuyor.

Volkswagen'in Arteon ile başlayan ve makyajlı Passat, yeni Golf gibi modelleri ile devam eden model ismini bagaj kapağının ortasına yerleştirme hamlesinin Caddy'de de devam ettiği görülüyor.

Caddy'nin Alman üreticinin binek modelleri ile bir diğer benzerliği ise platformu. Volkswagen'in 2012'den beri binek modellerinde kullandığı modüler platformu MQB'e yer verilen Caddy'de, bu sayede yeni Golf'teki yarı hibrit güç seçeneklerinin de kullanılabileceği belirtiliyor.

Alman hafif ticari modelin diğer detaylarının ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor. Caddy'de tasarım değişikliklerinin, yeni Transporter'da da kendini göstereceği aktarılıyor.

Caddy bundan önce 2010 ve 2015 yıllarında bir takı yenilikler geçirmişti. Fakat bu yenilikler kapsamlı bir makyaj operasyonundan öteye geçememiş ve Caddy'yi beşinci nesil Golf ve ilk Touran modellerinden tasarım olarak ayrışmasına izin vermemişti.