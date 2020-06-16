Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. BOTAŞ; Rusya, İran ve Azerbaycan’dan doğal gaz, ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor. TANAP üzerinden Azerbaycan’dan ithal edilen gazın miktarı, bu ay sonunda yıllık 6 milyar metreküpe çıkacak.

Türkiye de Azerbaycan’ın Nahçıvan özerk bölgesine doğal gaz ihraç etmek üzere kolları sıvadı. Nahçıvan ile Iğdır arasında kurulacak doğal gaz hattı ile ilgili çalışmalar başladı. BOTAŞ, Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi hizmet alım ihalesine çıktı. İhale, 30 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Teklifler, koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda alınacak. İşin, 270 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor.

Peki, projenin ayrıntıları ne? Hat, yaklaşık olarak 82 kilometre uzunluğunda ve 12 inç çapında olacak. Hattın inşasının tamamlanmasının ardından Türkiye’den Nahçıvan’a doğal gaz akışı başlayacak. Kaynaklar, 2022 yılında gaz akışının başlayabileceğine işaret etti.

Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı anlaşması 2010 yılında imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şubat ayında gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde, “Normalde İran'dan doğalgaz ihtiyacını karşılayan Nahçıvan’a bizden de alternatif gitmiş olacak" demişti. BOTAŞ, bu çerçevede proje için gerekli adımı attı.