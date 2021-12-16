Yeni asgari ücret 4 bin 253 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olacağını açıkladı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, bu şekilde işverenlere 450 TL'lik fayda sağlanacağını duyurdu. Gelir Vergisi 423.75, Damga Vergisi 30.36 TL tutuyor. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesiminin iştirakiyle belirlenmekte.
Taraflar süreci özveriyle işlettiler.
Bugün gerçekleştirilen 4. toplantıyla nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4000 bin liranın üstünde olması gerektiğini bakanlığa görüş bildirdi. Gerek işçi ve gerek işveren kesimini temsilen taraflar özveriyle bu süreci işlettiler
Yeni asgari ücret 4 bin 253,4 TL
Asgari Ücret artışı son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlere ülkemize hayırlı olsun.
Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum.
Şu anda bazı sıkıntılar var, bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız.
Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat belirsizliğine en kısa sürede son vermekte kararlıyız.
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALKTI
Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz.
Böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış oluyoruz.
Asgari ücrette tarihi artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz. Hükümet olarak asgari ücreti fevkalade yüksek bir oranda artırarak çalışanlarımızın asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğunu gösterdik.
İstihdamda asgari ücretin yol açtığı maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışlarında önüne geçtiğimize inanıyoruz.
Bizim paramız Türk Lirası'dır. Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz.
Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir.
Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz.
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakârlık yapacak ve nihayet hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız.
Tüm ülkeler ne yapacağınız bilemez şekilde yalpalarken biz hedeflerimize kilitlenmiş olarak ilerliyorsak zafere yakınız demektir. Asgari ücreti bu anlayışla belirledik.
BİLGİN: SOSYAL BARIŞI KORUMAK ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin söz aldı. Bilgin basın toplantısında şunları söyledi: ''Asgari ücretle ilgili çalışmaları tamamladık ve komisyon kararı verdi. Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Sadece onlarla sınırlı değil. Temel ücret durumuna geldi. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntı ve sorunların sosyal politikalarla inşa etmek ve dayanışmayı güçlendirmek çok önemli.Sosyal politikalarla dayanışmayı ve sosyal barışı korumak çok önemlidir. Asgari ücret de bu işlevleri yerine getiren bir kurumdur."
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da "Devletimiz en iyisini yapabilmek için çalışıyor. Bizim bakış açımız da çok net. Çalışan olmadan işveren olmaz" diye konuştu.
Türk - İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise "Zorlu ve iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum" dedi.
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