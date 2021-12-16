Asgari ücrette en yüksek artış

HABERTURK.COM

2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre asgari ücret 2021'e oranla yüzde 50.5 artarak 4.253 TL'ye yükseltildi. Son olarak TÜİK kasım ayında yıllık enflasyonu yüzde 21.31 olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun asgari ücrete yapılan son 50 yıldaki en büyük zam olduğunu söyledi.

Tarih Asgari Ücret (TL) Ücret Artışı (%) Enflasyon (%) 2003 225 37,5 18,36 2004 303 34,67 9,32 2005 350 15,51 7,72 2006 380 8,57 9,65 2007 403 6,05 8,39 2008 481 19,35 10,06 2009 527 9,56 6,53 2010 576 9,3 6,4 2011 629 9,2 10,45 2012 701 11,45 6,16 2013 773 10,27 7,4 2014 846 9,44 8,17 2015 949 12,17 8,81 2016 1.300 36,99 8,53 2017 1.404 8 11,92 2018 1.603 14,17 20,3 2019 2.020 26,01 11,84 2020 2.324 15,05 14,6 2021 2.825 21,56 19,89 2022 4.250 50,5 21,31

Geçen yıl enflasyon yüzde 19.89 seviyesindeyken asgari ücrete yüzde 21.56'lık zam yapılmıştı. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 2003 yılından bu yana sadece 4 kez asgari ücret artışı enflasyonun altında kaldı.

Daha önce bir dikkat çeken zam ise yüzde 36.99 ile 2016'da yapılmıştı. O dönem asgari ücret yüzde 8.53'lük enflasyon oranının çok üzerinde bir şekilde artırılmıştı. Ancak sonraki iki sene enflasyon sırasıyla yüzde 11.9 ve yüzde 20.3 seviyelerindeyken asgari ücret zammı yüzde 8 ve yüzde 14.17'de kaldı.

2019'da ise enflasyon yüzde 11.84 seviyesindeyken asgari ücrete yüzde 26.01 yapılarak önceki 2 senedeki kayıplar telafi edildi.