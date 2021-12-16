Asgari ücret dolar bazında yılbaşının altında kaldı

Türk Lirası'nın 2021 yılbaşındaki değeri olan 7.34 liradan bugün geldiği 15.5 liraya gerilemesi yüzde 111'lik değer kaybını beraberinde getirirken yüksek artışa rağmen asgari ücret dolar bazında geriledi. 2022 yılında net asgari ücret yüzde 50 artarak 4.250 lira alarak belirlendi. Resmi enflasyon oranına göre, enflasyonun üzerine yaklaşık olarak yüzde 25-30 bir refah payı eklendi. Ancak dolar bazında değerlendirildiğinde asgari ücret bugünkü kur ile 275 dolar oldu. Oysa 2021 yılı için 2 bin 826 lira olan asgari ücret, yılbaşında 380 dolara denk geliyordu.
ENFLASYONA OLUMSUZ ETKİSİNDEN KORKULUYOR
Asgari ücretteki yüksek oranlı artış çalışanları sevindirirken ekonomistler kur artışından gelen maliyet enflasyonunun yanı sıra oluşacak talep enflasyonunun fiyat artışlarına hız vermesinden çekiniyor. Enflasyon oranı, Kasım ayında yıllık yüzde 21,3 seviyesine ulaşırken temel ihtiyaçlardan; gıda fiyatlarındaki artış kasım itibariyle yıllık yüzde 27,1 seviyesine çıktı. Özellikle liranın bu yıl dolar karşısında çok hızlı değer kaybetmesinin ardından birçok ürün grubunda yüksek fiyat artışları tetiklenmiş durumda ve bu alt-orta gelir kesiminin alım gücünün yarıdan fazla aşınmasına neden oluyor.
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan "Asgari ücret veya asgari ücrete yakın gelirli çalışan kesim için değerlendirildiği zaman, yüzde 27’lik gıda enflasyonu veya elektrik, doğalgaz zamları gibi harcama kalemlerini ağırlıklandırıldığında hissedilen enflasyon etkisi, reel gelir artışı etkisinin kağıt üzerindeki gibi hissedilememesine yol açmaktadır" dedi.
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