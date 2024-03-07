Yeni Apple iOS güncellemesi geldi: İşte 17.4 ile gelen yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

iOS, Apple tarafından geliştirilen ve iPhone, iPad, iPod Touch ve Apple Watch gibi cihazlarda çalışan mobil işletim sistemidir. Bu işletim sistemi, kullanıcı deneyimini artırabilmek için sürekli olarak yeni güncellemeler yapar. Bu yeni güncellemelerden sonuncusu olan iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte ise beklenen yeni emojilerin yanı sıra birkaç yeni özellik daha eklendi. İşte, detaylar...