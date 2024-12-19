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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yemek.com'un Mediazone'a satışı gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        Yemek.com'un Mediazone'a satışı gerçekleşti

        Yemeksepeti'nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye'nin dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone'a katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:04