Yemek.com'un Mediazone'a satışı gerçekleşti

Şirketten yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re, imzalanan anlaşma sonucunda Yemek.com un t&uuml;m hakları Mediazone a devredildi. Bu satışla birlikte Yemek.com, medya d&uuml;nyasındaki yolculuğuna yeni bir &ccedil;atı altında devam edecek. Eyl&uuml;lde Yemeksepeti b&uuml;nyesinde kurulan Yemek.com, kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve i&ccedil;erik sunarak her g&uuml;n milyonlarca kişiye erişiyor. Yurt i&ccedil;i ve yurt dışında bir&ccedil;ok &ouml;d&uuml;l kazanan Yemek.com, artık Mediazone &ccedil;atısı altında yayın hayatını s&uuml;rd&uuml;recek. B&uuml;nyesinde Mynet, Ma&ccedil;kolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi medya, spor ve eğlence kuruluşlarını barındıran Mediazone ailesine, Yemek.com un katılmasıyla birlikte, platformun daha da b&uuml;y&uuml;mesi ve yeni kitlelere ulaşması hedefleniyor. Yemek.com, web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla &ouml;ğretici ve ilham verici yemek i&ccedil;erikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor. Instagram da 4,3 milyon, YouTube da 2 milyon, Facebook ta 2,9 milyon ve Tiktok ta 570 bin takip&ccedil;iye sahip olan Yemek.com, sosyal medya g&uuml;c&uuml;yle de dikkati &ccedil;ekiyor.