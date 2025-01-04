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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Yemek kartlarının kullanım alanı değişmeyecek' - İş-Yaşam Haberleri

        'Yemek kartlarının kullanım alanı değişmeyecek'

        Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) son düzenlemeyle yemek kartlarında prim ödemesini kaldırarak işverenin elini rahatlattığını belirterek, bunların restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:52
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        Sektörden 'yemek kartları' açıklaması
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        Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, SGK tarafından yapılan son düzenlemenin, bugünün ekonomik şartlarında çalışanları ve işvereni sıkıntıya sokacak, gıda alımını engelleyecek bir düzenleme olmadığını vurguladı.

        Piyade, düzenleme sayesinde yemek ödeneklerinin çalışan lehine artırılmasının önünün açıldığını dile getirdi.

        Danıştayın son kararıyla ayni yardım olan yemek kartlarından prim alınmasının önüne geçildiğini aktaran Piyade, "SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, ayni yardım kapsamında yönetmelik ve devamında genelge düzenleyerek yemek kartlarından prim alınmayacağını, ayni yardım olduğunu beyan etmiştir." ifadesini kullandı.

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        Piyade, "SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine olan ve 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçmiştir. 31 Aralık 2024'te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 'nakit veya nakit yerine geçecek şekilde' ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

        'ANLAŞMALI İŞ YERLERİNİN KAPSAMI 30 YILDIR AYNI'

        Yemek kartlarının banka poslarında ve ATM'lerde kullanılamayacağını belirten Piyade, "Kapalı bir networkte yalnızca restoran, pastane, market, büfe gibi yemek ve tüketime hazır gıda noktalarının anlaşmalı olan bir kısmında geçerlidir" bilgisini paylaştı.

        Yemek kartlarının her noktada geçmediği, yalnızca yemek ve gıdayla sınırlı olduğu için herhangi bir limite tabi olmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda elektronik kontrol alt yapısı ile kayıtlı ekonomiyi destekleyen, vergi kaybı olmadan, yüzde 100 kayıtlı bir sistemi işleten yemek kartlarının, anlaşmalı iş yerlerinin kapsamı 30 yıldır aynıdır. Yemek kartları ayni yardım kapsamında primden muaftır. Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market, kafe ve benzeri noktaların kullanımında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir."

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