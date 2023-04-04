Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji

Yellen'den OPEC+ değerlendirmesi

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol üretiminde kesintiye gitme kararının "yapıcı olmayan" bir eylem olduğunu belirterek, eylemin küresel büyüme için olumlu olmadığını söyledi.

Giriş: 04.04.2023 - 07:57 | Güncelleme: ABONE OL
Yellen'den OPEC+ değerlendirmesi
Yellen'den OPEC+ değerlendirmesi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Yale Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun mayıs itibarıyla petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitme kararını değerlendirdi.

Kararı "yapıcı olmayan" bir eylem olarak nitelendiren Yellen, "Açıkçası, küresel büyüme için olumlu değil ve enflasyonun zaten yüksek olduğu bir zamanda belirsizliği ve yükü artırıyor." diye konuştu.

Yellen, söz konusu eylemin fiyatlara etkisinin ne olacağından henüz emin olmadığını ifade ederek, bunu değerlendirmek için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Benzin fiyatlarının geçen yılki zirvelerinden düşmesinin enflasyonu sınırlamaya yardımcı olduğuna işaret eden Yellen, bu eğilimin tersine çevrilmesinin zararlı olacağını kaydetti.

Yellen, Rus petrolüne uygulanan 60 dolarlık varil başına fiyat sınırına ilişkin ise üretim kesintisi planını, sınır üzerinde etkiye sahip olacak önemli bir faktör olarak görmediğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirdi: Kuş gitti köpek geldi!
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştirdi: Kuş gitti köpek geldi!
Sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!
Sokaklarda tonlarca çöp birikmişti: Süresiz greve gidecekler!
Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk!
Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi! Yasak aşk!
MSÜ 2023 tercih tarihleri
MSÜ 2023 tercih tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.