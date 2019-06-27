27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde 34 trilyon dolarlık varlığı yöneten 477 yatırımcı G20 Zirvesi öncesi hükümetlere iklim değişikliğiyle mücadele çağrısında bulundu. 'Dünya hükümetlerine' hitaben yazılan mektupta 'Paris Anlaşması' hedeflerine ulaşılması için acil ve sonuç veren adımların atılması gerektiği vurgulandı. 2015 yılında Paris'te 200'e yakın ülke ortalama küresel hava sıcaklığı artışını 2 dereceyle sınırlama yönünde çalışma kararı aldı ve bu kapsamda her ülke kendisine karbon emisyonu hedefi belirledi. Mevcut politikaların devamı durumunda ortalama hava sıcaklığının 21. yüzyıl sonuna kadar 3 derece artması bekleniyor.
'KARARLARIMIZ AÇISINDAN ÖNEMLİ'
Söz konusu mektupta "Bir azim eksikliği var. Bu azim eksikliği yatırımcıları endişelendiriyor ve bu sorunla acil bir şekilde ilgilenilmesi gerekiyor. Hükümetlerin, Paris Anlaşmasıyla uyumlu iklim senaryolarını politikalarına ve enerji dönüşüm yol haritalarına adapte etmek üzere yatırımcılarla işbirliği içinde olması uzun vadeli planlama ve varlık alım-satım kararlarımızın belirlenmesi için hayati önem taşıyor" ifadeleri yer aldı.
YILLIK MALİYETİ 830 MİLYAR DOLAR
Birleşmiş Milletler tarafından yakın zamanda düzenlenen bir panelde bilim insanları ortalama küresel hava sıcaklığı artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılmasının yıllık maliyetinin 830 milyar dolar olacağı ancak iklim değişimiyle ilgili hiçbir önlem alınmaz ise faturanın çok daha ağır olacağı belirtildi.
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