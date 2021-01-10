Elon Musk Signal'i çaktı!

Dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk perşembe günü Twitter üzerinden takipçilerine WhatsApp yerine bir başka mesajlaşma uygulaması olan Signal'i kullanmalarını tavsiye etti. Bu tavsiye, borsada yanlış bir hareketlenmeye yol açtı.
Elon Musk'ın tavsiyesi üzerine Teksas merkezli Signal Advance isimli şirketin hisselerinde inanılmaz bir yükseliş yazdı. Elon Musk'ın tavsiyesi öncesi 0.60 dolardan işlem gören Signal Advance hisseleri cuma gününü 7.18 dolardan kapattı. Yani sadece 2 günde yaklaşık yüzde 1100 yükseldi. Firmanın piyasa değeri 55 milyon dolardan 660 milyon dolara çıktı.
1992 YILINDA KURULDU
Signal Advance'in söz konusu mesajlaşma uygulamasıyla herhangi bir bağı bulunmuyor. 1992 yılında Biodyne ismiyle kurulan şirket 2007'de Signal Advance ismini aldı. Günümüzde ağırlıklı olarak sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Signal mesajlaşma uygulaması ise kâr amacı gütmeyen Signal Technology Vakfı tarafından yönetiliyor. Hisseleri borsada işlem görmüyor.
Signal Advance'in hisseleri son 5 yıldır 1 doların altında seyrediyordu. Firmanın ilginç bir özelliği de sadece tek bir tam zamanlı çalışanı bulunması. O da firmanın CEO'su Chris Hymel...
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle kullanıcıların verilerini Facebook ve diğer grup şirketleriyle paylaşacak olmasının yarattığı bu karmaşanın benzeri Wall Street'te daha Zoom ve Twitter hisselerinde de yaşanmıştı.
ZOOMLAR DA KARIŞMIŞTI
Koronavirüs salgınıyla beraber popülerleşen video konferans uygulaması Zoom'un hisseleri 2019 yılında borsada işlem görmeye başladı. Tam adıyla Zoom Video Communications olan şirketinin hisselerinin işlem görmeye başladığı gün yatırımcılar yanlışlıkla Çin merkezli Zoom Technologies isimli bir başka şirketin hisselerine hücum etti. Zoom Technologies hisseleri kısa sürede yüzde 80 yükseldi. Yatırımcılar hatalarının farkına varınca ise büyük bir satış dalgası geldi. Yine de hisseler günü yüzde 10 artıda kapattı.
Twitter'ın 2013'teki halka arzında da yatırımcılar yanlış hisseye yönelmişti. Twitter hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı gün teknoloji marketleri zinciri Tweeter Home Entertainment Group'un hisseleri isim benzerliği yüzünden yüzde 1000 yükseldi.
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