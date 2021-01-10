Milyonlar buraya kayıyor

WhatsApp'ın 'Ya paylaşırsın ya da bırakırsın!' resti kullanıcıları alternatif mesajlaşma uygulamasına yöneltti. WhatsApp'ın 8 Şubat'tan itibaren geçerli olacak tartışmalı gizlilik sözleşmesi değişikliği kullanıcılardan tepki görürken alternatif uygulamaların yıldızı parladı. WhatsApp uygulaması indirmeleri ocak ayının ilk haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 11 geriledi. Analiz platformu Sensor Tower'a göre WhatsApp 1-7 Ocak arasında 10.5 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Aynı haftada bir başka mesajlaşma uygulaması olan Signal 100 binin üzerinde, Telegram yaklaşık 2.2 milyon indirme elde etti. Signal indirmelerinde önceki haftaya göre yüzde 14 artış yaşandı.

Signal'in popülaritesi dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk perşembe günü Twitter üzerinden takipçilerine WhatsApp yerine Signal'i kullanmalarını tavsiye etmesi üzerine bir anda arttı.

BİP 24 SAATTE 1.1 MİLYON YENİ KULLANICI KAZANDI

Sosyal medyada başlatılan #WhatsAppSiliyoruz kampanyası kısa sürede Twitter’da Türkiye gündemine girdi. Öte yandan Türkiye'de Turkcell'in uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.