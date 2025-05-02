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        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları düşüşte: İşte 2 Mayıs 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları... - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşte

        ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerin yarattığı belirsizlikle yükselen ve geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile rekor kıran altın haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 07:56 Güncelleme: 02.05.2025 - 07:56
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        Altın fiyatları düşüşte
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        Hissesi bilançolarıyla risk iştahının geri dönmesi ve yatırımcıların ABD faiz indirimlerine dair beklentilerini sınırlamasıyla külçe altın, ons başına yaklaşık 3.240 dolar seviyesinde yatay seyrederken, bu hafta yüzde 2’yi aşan bir düşüş yaşadı.

        Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi.

        Altın yurt içi piyasalarda da düşüşünü sürdürürken gram altın 4 bin 35 TL'den çeyrek altın 6 bin 454 TL'den Cumhuriyet altını ise 25 bin 826 TL'den işlem görüyor.

        Öte yandan altındaki bu düşüşün ardından dünya devi bankalar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

        ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın için yıl sonu tahminini ons tahminini 3 bin 700 dolara UBS de ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara yükseltti. Commerzbank 3 bin dolar, Deutsche Bank 3 bin 139 dolar, HSBC 3 bin 15 dolar hedef koymuştu.

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