Yasemin Yürük: Onunla konuşmayı düşünmüyorum

Grubun, problem yaşama sebebi ise; yıllar sonra barışan eski grup üyelerinin yeniden bir araya gelecekleri ve 20'nci yıl konseri vereceği konuşulmuştu. Fakat grup üyeleri, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı ve projenin iptal olduğu ortaya çıkmıştı. Yasemin Yürük'ün konuyla ilgili; "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" açıklamasının ardındanErgül; "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. 'Hayır' diyebilmek hayatta önemli" demişti. Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'ün ardından "Lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın. Bu egoyla hiçbir şey olmaz" diyerek eski grup arkadaşına sitem etmişti.

Fotoğraflar: Instagram