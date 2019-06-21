Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinde rol alan ve oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin Allen, bundan birkaç yıl önce bir reklam filminde oynamış ve yapımcıların dikkatini çekmişti. Sonrasında birçok önemli dizide boy gösteren Yasemin Kay Allen, yüzünü yeniden yurtdışına çevirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Allen, bu kez yaptığı paylaşımda derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz ile takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, yayınladığı poz ile büyük ilgi gördü.

"AŞIK OLUNCA İNSAN HER TÜRLÜ KAYBEDİYOR"

Geçtiğimiz aylarda Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Yasemin Allen, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamıştı. Allen, “Aşık olunca insan her türlü kaybediyor. Kendinden feragat ediyor” ifadelerini kullanmıştı.