Oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı olan Yasemin Kay Allen, bundan birkaç yıl önce bir reklam filminde oynamış ve yapımcıların dikkatini çekmişti. Sonrasında birçok önemli dizide boy gösteren Yasemin Kay Allen, yüzünü yeniden yurtdışına çevirdi.

Strike Back adlı bir yapımda kendisine rol bulan Allen sosyal medya hesabından projesiyle ilgili bol bol paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Yasemin Kay Allen özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. “Aşık olunca insan her türlü kaybediyor. Kendinden feragat ediyor” diyen Allen verdiği cesur pozlarla da dikkat çekti.